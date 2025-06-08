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Лукашенко открыл Национальный стадион в Минске, на котором сыграют Россия и Беларусь

Лукашенко открыл Национальный стадион в Минске, на котором сыграют Россия и Беларусь
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Президент Беларуси Александр Лукашенко в субботу открыл Национальный футбольный стадион в Минске, сообщает БЕЛТА.

В субботу, 7 июня, Лукашенко на торжественной церемонии открыл новую арену перед матчем молодёжных команд Беларуси и Китая, встреча завершилась со счётом 1:1.

Сообщается, что Национальный стадион в Минске вмещает 33 тыс. зрителей, в строительстве арены принимали участие китайские специалисты.

Арена соответствует критериям для получения четвёртой категории УЕФА — здесь можно проводить матчи чемпионатов мира и Европы, Лиги чемпионов и Лиги Европы, Суперкубка УЕФА. Стадион оснащён подогревом поля, системой полива, светодиодной подсветкой, двумя большими экранами. У входа на стадион установлена скульптура с белорусским и китайским футболистами.

10 июня сборная Беларуси проведёт товарищеский матч с национальной командой России. Встреча состоится в Минске на Национальном футбольном стадионе. Начало – в 20:00 мск.

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