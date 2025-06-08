Алисон Бекер поделился мыслями о своём будущем в «Ливерпуле»

32-летний бразильский вратарь «Ливерпуля» Алисон Бекер высказался о своём будущем в английском клубе.

«У меня остался один год контракта и, возможно, ещё один год по решению клуба. Вероятно, они воспользуются этой опцией.

Я думаю о том, что у меня есть в запасе, чтобы проделать большую работу. Это решающий момент в моей карьере, когда приближается чемпионат мира», — приводит слова Алисона журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twittter).

В минувшем сезоне Алисон принял участие в 35 матчах во всех турнирах, 13 из которых он отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.