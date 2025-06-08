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Главный тренер «Брентфорда» сообщил руководству клуба, что хочет возглавить «Тоттенхэм»

Главный тренер «Брентфорда» сообщил руководству клуба, что хочет возглавить «Тоттенхэм»
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Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк сообщил руководству клуба, что хочет продолжить работу в «Тоттенхэме», сообщает talkSPORT.

Ранее Франк назывался фаворитом на пост нового главного тренера «Тоттенхэма» после увольнения из лондонской команды Ангелоса Постекоглу.

По данным источника, сторона 51-летнего датского специалиста уже провела переговоры об условиях прекращения сотрудничества с «Брентфордом». Отмечается, что сумма выкупа контракта Франка составит около £ 9 млн.

Франк тренирует «Брентфорд» с 2018 года. В минувшем сезоне АПЛ его команда заняла 10-е место.

6 июня «Тоттенхэм» на официальном сайте объявил об увольнении Постекоглу с поста главного тренера команды. В этом сезоне «шпоры» под его руководством выиграли первый трофей с 2008 года, победив в финале Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» (1:0).

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