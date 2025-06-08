В «Барселоне» приняли решение по будущему Кристенсена в клубе — AS

«Барселона» не намерена продлевать контракт с 29-летним защитником Андреасом Кристенсеном, который заканчивается летом 2026 года. Каталонский клуб будет искать замену для датского футболиста нынешним летом. Об этом сообщает AS.

По информации источника, главный тренер испанского гранда Ханс-Дитер Флик был готов сделать ставку на Кристенсена, однако спортивный директор «Барселоны» Деку хочет предоставить больше игрового времени Рональду Араухо.

Большую часть минувшего сезона Кристенсен пропустил из-за травмы ахиллова сухожилия. Он принял участие в шести матчах во всех турнирах. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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