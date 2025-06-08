Футболистка «Зенита» Куропаткина — о Суперкубке: главную роль сыграет именно психология

Защитница санкт-петербургского «Зенита» Вероника Куропаткина рассказала о подготовке к предстоящему матчу за Суперкубок России с ЖФК «Локомотив». Встреча пройдёт сегодня, 8 июня, в Екатеринбурге и начнётся в 15:00 мск.

«Готовимся к матчу в плановом режиме, разбираем последние матчи соперника, сильные и слабые стороны. Стабильный недельный цикл, ничего сверхъестественного не замечено. Нет какого-то дополнительного психологического давления: все прекрасно и так понимают важность предстоящего матча. Настрой позитивный. На мой взгляд, главную роль сыграет именно психология. Судьба трофея решается в одном матче, а сложиться он может по-разному. Надо быть готовыми к любому развитию событий и выжать из себя максимум, чтобы победить», — приводит слова Куропаткиной официальный сайт РФС.