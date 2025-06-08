Тер Штеген обижен на «Барселону» из-за слухов о его поведении и уходе из клуба — Sport.es

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген крайне недоволен появившейся в СМИ информацией, что сине-гранатовые хотят, чтобы он покинул клуб. Об этом сообщает Sport.es.

Согласно сведениям источника, немецкий вратарь считает, что эта информация появилась в СМИ с подачи «Барселоны». Тер Штеген обижен на испанский гранд, поскольку видит в сложившейся ситуации нападку на него как на профессионала.

При этом 33-летний голкипер не намерен покидать каталонский клуб. Он чувствует, что полностью восстановился от травмы колена и готов бороться за место в стартовом составе. Вместе с этим футболист также возмущён и не понимает, как «Барселона» может не рассчитывать на основного вратаря команды, сократившего сроки восстановления после тяжёлого повреждения с целью помочь клубу.

Ранее СМИ сообщали, что «Барселона» не рассчитывает на 33-летнего вратаря из-за его поведения после восстановления от травмы. В частности, тер Штеген отказался лететь с командой в Милан на матч полуфинала Лиги чемпионов с «Интером» (4:3) ввиду его невключения в заявку на игру.

Кроме того, появлялась информация, что сине-гранатовые близки к покупке вратаря «Эспаньола» Жоана Гарсии.

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