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Олакунле Олусегун рассказал, каким русским словам научил игроков сборной Нигерии

Олакунле Олусегун рассказал, каким русским словам научил игроков сборной Нигерии
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Футболист сборной Нигерии и «Краснодара» Олакунле Олусегун рассказал, каким русским словам научил партнёров по национальной команде.

Встреча в московских Лужниках прошла в пятницу и завершилась со счётом 1:1. 23-летний Олусегун играет в системе «Краснодара» с 2021 года.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
06 июня 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
1 : 1
Нигерия
1:0 Аджайи – 27'     1:1 Арокодаре – 71'    

— Научил ли партнёров по сборной Нигерии русским словам?
— Да. «Как дела? Хорошо». Плохие слова? Нет, нет. Только не это (смеётся), — сказал Олусегун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

10 июня сборная России сыграет с командой Беларуси в Минске. Предыдущий очный матч команд в июне 2024 года завершился победой россиян со счётом 4:0.

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