Игрок ЖФК «Зенит» Куропаткина назвала имя лидера «Локомотива» в преддверии Суперкубка

Защитница санкт-петербургского «Зенита» Вероника Куропаткина высказалась о предстоящем матче за Суперкубок России с ЖФК «Локомотив», а также назвала имя лидера железнодорожниц. Встреча пройдёт сегодня, 8 июня, в Екатеринбурге и начнётся в 15:00 мск.

«На днях увидела в соцсетях Суперлиги историю встреч нашей команды и «Локомотива», она примерно равная. Но в это воскресенье статистика не будет значить ровным счётом ничего. Как и то, кто из нас на каком месте в чемпионате. Точно так же я бы сказала, играй мы за трофей с любым соперником. Посмотрите, сколько в этом году было неожиданных победителей национальных кубков и еврокубков: «ПСЖ», «Тоттенхэм», «Кристал Пэлас». Поэтому только поле рассудит, кто сильней.

Лидеры соперника? В атаке «Локомотива» выделила бы Яну Шеину. Она лидер команды, как на поле, так и за его пределами. Особенно это проявилось в последние несколько сезонов: ушли прежние лидеры и Яне удалось заменить их. В целом же у «Локо» много разноплановых игроков, от которых можно ждать опасности. Исходы матчей решают разные футболистки, каждый может проявить себя и повести за собой», — приводит слова Куропаткиной официальный сайт РФС.