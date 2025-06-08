Эстонские болельщики вывесили баннер, оскорбляющий израильского игрока РПЛ

Болельщики сборной Эстонии вывесили оскорбительный баннер в адрес израильского защитника Эли Дасы, выступающего за московское «Динамо», однако представители Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) позже попросили убрать плакат с трибун, сообщает Ohtulehte.

Сборные Эстонии и Израиля встречались 6 июня в Таллине в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2026 года. Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1, Даса отыграл весь матч. Перед игрой защитник, отвечая на один из вопросов, поблагодарил Россию за время, проведённое в стране, и заявил, что к нему там хорошо относились.

После слов Дасы болельщики на матче вывесили баннер, на котором первая буква фамилии Дасы была сделана в стилистике эмблемы бело-голубых, а низ плаката покрашен красной краской, которая предположительно означает кровь.

Отмечается, что по ходу первого тайма представители УЕФА попросили Эстонский футбольный союз убрать баннер, оскорбляющий футболиста.

Даса выступает за московское «Динамо» с сентября 2022 года. Его контракт завершает действие 30 июня, после чего израильтянин должен покинуть команду.