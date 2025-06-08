Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Португалия — Испания. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Почеттино высказался о возможном возвращении в «Тоттенхэм»

Почеттино высказался о возможном возвращении в «Тоттенхэм»
Комментарии

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино ответил на вопрос о потенциальном возвращении в лондонский клуб после увольнения Ангелоса Постекоглу.

«С тех пор как я ушёл [из «Тоттенхэма»] в 2019 году, моё имя появлялось в каждом списке на должность менеджера или главного тренера! Если вы слышите те же слухи, что и я, то знаете, что рассматриваются 100 тренеров! Не беспокойтесь об этом. Если что-то произойдёт, то вы узнаете, но сейчас нельзя говорить о чём-то подобном», — приводит слова Почеттино Goal.

Аргентинский специалист занимал должность главного тренера «шпор» с 2014 по 2019 год. С сентября 2024 года Почеттино возглавляет сборную США.

Материалы по теме
Сборная США под руководством Почеттино установила антирекорд последних 10 лет

Необычные названия футбольных клубов:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android