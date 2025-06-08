Почеттино высказался о возможном возвращении в «Тоттенхэм»

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино ответил на вопрос о потенциальном возвращении в лондонский клуб после увольнения Ангелоса Постекоглу.

«С тех пор как я ушёл [из «Тоттенхэма»] в 2019 году, моё имя появлялось в каждом списке на должность менеджера или главного тренера! Если вы слышите те же слухи, что и я, то знаете, что рассматриваются 100 тренеров! Не беспокойтесь об этом. Если что-то произойдёт, то вы узнаете, но сейчас нельзя говорить о чём-то подобном», — приводит слова Почеттино Goal.

Аргентинский специалист занимал должность главного тренера «шпор» с 2014 по 2019 год. С сентября 2024 года Почеттино возглавляет сборную США.

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