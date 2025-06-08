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Гарри Кейн: сборной Англии нужно извлечь урок из матча с Андоррой

Гарри Кейн: сборной Англии нужно извлечь урок из матча с Андоррой
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Форвард и капитан сборной Англии Гарри Кейн прокомментировал минимальную победу в матче 3-го тура отборочного турнира чемпионата мира — 2026 с Андоррой (1:0).

ЧМ-2026 — Европа . Группа K. 3-й тур
07 июня 2025, суббота. 19:00 МСК
Андорра
Окончен
0 : 1
Англия
0:1 Кейн – 50'    

«Конечно, мы можем играть лучше, это было не наше лучшее выступление. Я не думаю, что люди запомнят это, но мы можем извлечь из этого урок. Июньский сбор никогда не бывает лёгким, всегда есть люди, которые выходят на поле после множества игр, долгого сезона. Я думаю, мы увидели это сегодня. Здесь было очень жарко, сухое поле, вероятно, условия будут такими же, как в следующем году на чемпионате мира, поэтому мы приедем и проанализируем это.

У нас были хорошие периоды в игре, но мы не могли последовательно проводить атаку за атакой. Мы забираем три очка и двигаемся дальше. Возможно, мы были недостаточно хороши с мячом, недостаточно забегали вперёд, пасовали вперёд. Самое главное, что мы продолжали отдавать его, это придавало им уверенности, придавало им энергии.

При счете 1:0 за пять, десять минут до конца матча нужно быть осторожным. Для нас это была важная игра, чтобы наверняка забрать три очка. Нам просто нужно извлечь из этого урок, мы получили то, что нам было нужно», — приводит слова Кейна официальный сайт сборной Англии.

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