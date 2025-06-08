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Португалия — Испания. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Глава «ПСЖ»: забивать голы в Испании проще, чем в Лиге 1

Глава «ПСЖ»: забивать голы в Испании проще, чем в Лиге 1
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Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи высказался в защиту французского чемпионата, который периодически подвергается критике за низкий уровень футбола.

«В Ла Лиге забивать голы легче, чем в Лиге 1.

Луис Энрике с гордостью представлял Лигу 1 и защищал её от болельщиков английской Премьер-лиги, которые называли чемпионат Франции «лигой фермеров». В этом сезоне мы обыграли «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Астон Виллу» и «Арсенал» в Лиге чемпионов», — приводит слова Аль-Хелаифи RMC Sport со ссылкой на Al-Kass Sports.

По итогам минувшего сезона «ПСЖ» выиграл чемпионат Франции, опередив ближайшего преследователя в лице «Марселя» на 19 очков. Также парижский клуб стал победителем Лиги чемпионов, разгромив в финале турнира «Интер» со счётом 5:0.

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