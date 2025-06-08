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22:00 Мск
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«Арсенал» заплатит £ 5 млн за самого дорогого вратаря в истории футбола — talkSPORT

«Арсенал» заплатит £ 5 млн за самого дорогого вратаря в истории футбола — talkSPORT
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Лондонский «Арсенал» заплатит за переход испанского вратаря Кепы Аррисабалаги выкуп в размере £ 5 млн, сообщает talkSPORT.

По данным источника, «канониры» ищут вратаря в пару Давиду Райе, так как бразилец Нето покинет команду и вернется в «Борнмут» по окончании аренды. Отмечается, что Кепа станет первым новичком «Арсенала» в летнее трансферное окно. Его выкуп у «Челси» должен обойтись лондонцам в £ 5 млн.

Также сообщается, что изначально «Арсенал» рассматривал вариант с покупкой голкипера «Эспаньола» Жоана Гарсии, но испанец предпочёл продолжить карьеру в «Барселоне».

Аррисабалаге 30 лет, он принадлежит «Челси», но в минувшем сезоне выступал за «Борнмут» на правах аренды. В активе испанца 35 матчей во всех турнирах в сезоне-2024/2025 и девять «сухих» матчей. В 2018 году Аррисабалага стал самым дорогим вратарём в истории футбола, перейдя из «Атлетико» в «Челси» за € 80 млн.

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