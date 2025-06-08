Олусегун удивился, что в сборной России нет ни одного игрока «Краснодара»
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Футболист сборной Нигерии и «Краснодара» Олакунле Олусегун удивился, что в национальной команде России нет ни одного игрока «быков».
— Удивлён, что в сборной России нет игроков «Краснодара»?
— Да. Агкацева же вызывали в сборную России. Вы не знаете, почему он покинул команду?
— У него небольшая травма.
— Возможно, это был тяжёлый сезон. Я думаю, он устал. Вот почему не смог помочь, — сказал Олусегун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
Напомним, 6 июня Олусегун дебютировал за сборную Нигерии в товарищеском матче с Россией (1:1). Игрок «быков» вышел на поле на 76-й минуте.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
06 июня 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
1 : 1
Нигерия
1:0 Аджайи – 27' 1:1 Арокодаре – 71'
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