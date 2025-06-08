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Израильский агент: цирк с Дасой помог прекратить президент нашей федерации футбола

Израильский агент: цирк с Дасой помог прекратить президент нашей федерации футбола
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Израильский агент Григорий Крицер высказался о ситуации с защитником «Динамо» Эли Дасой. Ранее появилась информация, что Даса был допрошен полицией Эстонии за комплиментарные слова о России и бело-голубых.

«В Израиле была общая информация по ситуации с Дасой, как и у вас. Писали, что большую роль сыграл президент федерации, который вмешался, а в федерации Эстонии ему помогли. Они прекратили этот цирк. Почему после этого у Эли должны быть проблемы с возвращением в «Динамо»? Нет никаких проблем. Тут вопрос к руководству клуба, так как у него заканчивается контракт. У Дасы не должно быть никаких проблем», — сказал Крицер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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