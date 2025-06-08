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«Кейн выглядел разбитым». Рой Кин раскритиковал игроков сборной Англии за матч с Андоррой

«Кейн выглядел разбитым». Рой Кин раскритиковал игроков сборной Англии за матч с Андоррой
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин раскритиковал футболистов сборной Англии после победы над Андоррой в матче 3-го тура отборочного турнира чемпионата мира — 2026 с минимальным счётом.

Встреча группы К, в которой единственный мяч забил Гарри Кейн, прошла в субботу в Барселоне.

ЧМ-2026 — Европа . Группа K. 3-й тур
07 июня 2025, суббота. 19:00 МСК
Андорра
Окончен
0 : 1
Англия
0:1 Кейн – 50'    

«Мы все пытаемся оправдать сборную Англии. Мне показалось, что когда они забили гол, то чувствовали, что работа сделана. Я был очень разочарован их отношением к игре после того, как они забили. Когда я вижу, что игроки скучают, как это было в последние полчаса матча, мне это не нравится.

Идите и забейте ещё несколько голов. Вы должны произвести впечатление на тренера, он ещё новичок в этой сборной. Вы не можете всё время смотреть на Кейна, другие игроки в атаке тоже должны влиять на игру.

Вы должны повысить требования к себе. Мы защищаем игроков, говорим, что это конец сезона, и говорим о жарких погодных условиях, Кейн выглядел разбитым. Но всё равно вы хотите большего. Качество, которое есть у Англии в атаке, они должны использовать», — приводит слова Кина Sky Sports.

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