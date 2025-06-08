Тер Штеген не будет играть даже в Кубке Испании после подписания Жоана Гарсии — Sport.es

Вратарю и капитану «Барселоны» Марк-Андре тер Штегену дали понять, что основным голкипером команды станет Жоан Гарсия, близкий к переходу из «Эспаньола». Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, тер Штеген также не будет играть в Кубке Испании, где будет выходить Войцех Щенсны после того, как продлит контракт с сине-гранатовыми. «Барселона» не требует от тер Штегена покинуть клуб, однако подчёркивает, что он должен понимать новую роль в команде. Испанский гранд готов отпустить 33-летнего вратаря нынешним летом, несмотря на действие его контракта до 2028 года, при этом выплатив ему заработную плату за год.

Ранее СМИ сообщали, что «Барселона» не рассчитывает на 33-летнего вратаря из-за его поведения после восстановления от травмы. В частности, тер Штеген отказался лететь с командой в Милан на матч полуфинала Лиги чемпионов с «Интером» (4:3) ввиду его невключения в заявку на игру.

«Барселона» на чемпионском параде: