GdS: Меньян перейдёт из «Милана» в «Челси» завтра, сумма трансфера — € 18 млн

«Челси» оформит трансфер 29-летнего вратаря Мика Меньяна из «Милана» в понедельник, 9 июня. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, «россонери» отклонили предложение «синих» по французскому голкиперу в размере € 15 млн, после чего клубы договорились о сумме в € 18 млн. Меньян принял решение покинуть «Милан», несмотря на попытки уговорить его со стороны нового главного тренера команды Массимилиано Аллегри.

В минувшем сезоне Меньян принял участие в 53 матчах во всех турнирах, в 15 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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