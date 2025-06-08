Узбекистан — Россия: онлайн-трансляция матча молодёжных команд начнётся в 17:30 мск

Сегодня, 8 июня, состоится товарищеский матч между молодёжными сборными Узбекистана и России (игроки до 21 года). Игра пройдёт на стадионе «Истиклол» в Фергане. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:30 мск. В прямом эфире игру покажет канал МАТЧ ПРЕМЬЕР. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Товарищеские матчи U21 — 2025 Товарищеские матчи U21 — 2025 08 июня 2025, воскресенье. 17:30 МСК Узбекистан U21 Не начался Россия U21 Кто победит в основное время? П1 X П2

В первом матче в четверг сборная России обыграла Узбекистан со счетом 3:0. Голы забили Константин Дорофеев, Антон Шамонин и Виктор Окишор.

Россияне одержали три победы и один раз сыграли вничью в истории очных противостояний.

Ранее в марте 2025 года молодёжная сборная России играла со сборной Колумбии — первый матч завершился минимальной победой латиноамериканской команды, второй — ничьей (2:2).