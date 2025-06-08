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Килиан Мбаппе высказался о назначении Хаби Алонсо на пост главного тренера «Реала»

Килиан Мбаппе высказался о назначении Хаби Алонсо на пост главного тренера «Реала»
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Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе высказался о назначении Хаби Алонсо на пост главного тренера клуба. Отметим, что ранее Алонсо выступал за «сливочных» на позиции полузащитника.

«Я несколько раз разговаривал с Хаби Алонсо и очень рад, что у нас есть такой тренер, как он. Мы готовы учиться всему, что он нам скажет, тактике и всему остальному, потому что мы хотим побеждать и чувствуем, что можем это сделать», — приводит слова Мбаппе Madrid Universal.

Последним местом работы Алонсо был «Байер». Под его руководством леверкузенский клуб становился чемпионом Германии, а также выигрывал Кубок и Суперкубок Германии.

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