Килиан Мбаппе высказался о назначении Хаби Алонсо на пост главного тренера «Реала»

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе высказался о назначении Хаби Алонсо на пост главного тренера клуба. Отметим, что ранее Алонсо выступал за «сливочных» на позиции полузащитника.

«Я несколько раз разговаривал с Хаби Алонсо и очень рад, что у нас есть такой тренер, как он. Мы готовы учиться всему, что он нам скажет, тактике и всему остальному, потому что мы хотим побеждать и чувствуем, что можем это сделать», — приводит слова Мбаппе Madrid Universal.

Последним местом работы Алонсо был «Байер». Под его руководством леверкузенский клуб становился чемпионом Германии, а также выигрывал Кубок и Суперкубок Германии.