Френки де Йонг ответил на вопрос о своём будущем в «Барселоне»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг высказался о своём будущем в каталонском клубе, контракт с которым у него заканчивается летом 2026 года.

«Думаю, я продлю контракт с «Барсой». Не могу быть уверен на 100%, но если всё сложится хорошо, то это произойдёт. Я намерен продлить контракт этим летом, но посмотрим, что из этого получится. Вопрос переговоров, и нельзя точно сказать, когда это случится. Важно, что обе стороны хотят этого. Думаю, что мы придём к соглашению», — приводит слова де Йонга Sport.es.

Нидерландский футболист выступает в составе сине-гранатовых с 2019 года. За этот период он принял участие в 259 матчах во всех турнирах, в которых отметился 19 голами и 23 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

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