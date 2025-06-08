Экс-футболистка «Локо» Куропаткина: есть ощущение, что я всегда играла только в «Зените»

Защитница санкт-петербургского «Зенита» Вероника Куропаткина, ранее выступавшая за «Локомотив», высказалась о принципиальности игры против бывшей команды в преддверии матча за Суперкубок России. Встреча пройдёт сегодня, 8 июня, в Екатеринбурге и начнётся в 15:00 мск.

«Когда я только перешла из «Локомотива» в «Зенит», в очных встречах были какие-то излишние эмоции, так как в памяти ещё были свежие воспоминания. Сейчас такого нет и в помине. Наоборот, есть ощущение, что я всегда играла только в «Зените». С большим уважением и благодарностью отношусь к «Локомотиву», ценю время, проведённое там, но флешбэков уже давно нет. Хочется продолжать движение вперёд с сине-бело-голубыми и завоёвывать новые титулы.

Из «Локомотива» больше всего общаюсь с Аней Беломытцевой. Она, к сожалению, почти год вне футбола из-за травмы, поэтому предстоящий матч мы особо не обсуждали», — приводит слова Куропаткиной официальный сайт РФС.