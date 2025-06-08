Зарплата Жерсона в «Зените» составит около € 6 млн в год — журналист Касагранде

«Зенит» готов заплатить «Фламенго» € 25 млн в качестве отступных за 28-летнего полузащитника Жерсона. Представители бразильского футболиста попросили санкт-петербургский клуб активировать эту опцию после клубного чемпионата мира, в котором красно-чёрные примут участие. Об этом сообщает журналист Вене Касагранде в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, заработная плата Жерсона в «Зените» составит около € 6 млн в год после уплаты налогов. Ранее СМИ сообщали, что зарплата хавбека в стане сине-бело-голубых почти в три раза превысит сумму его оклада во «Фламенго».

Жерсон вернулся во «Фламенго» в январе 2023 года. До этого он играл за команду с 2019 по 2021 год. В составе красно-чёрных полузащитник принял участие в 250 матчах во всех турнирах, в которых отметился 18 голами и 34 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2030 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

Сколько зарабатывают футболисты: