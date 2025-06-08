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Байдачный: крупное поражение сборной Беларуси от России будут рассматривать как катастрофу

Байдачный: крупное поражение сборной Беларуси от России будут рассматривать как катастрофу
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Бывший нападающий минского «Динамо» Анатолий Байдачный поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча между сборными Беларуси и России. Встреча состоится 10 июня.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 июня 2025, вторник. 20:00 МСК
Беларусь
Не начался
Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Не думаю, что будет что-то необыкновенное в товарищеской встрече. Такие матчи предусматривают просмотр игроков, попробовать какие-то моменты. У белорусов будет больше мотивации после поражения. Плюс новый стадион. Крупное поражение будут рассматривать как катастрофу. Пожелаю удачи и хорошей игры и России, и Беларуси», — сказал Байдачный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Встреча состоится в Минске на Национальном футбольном стадионе. Начало – в 20:00 мск. Последний матч между сборными России и Беларуси, который состоялся год назад, завершился разгромной победой россиян со счётом 4:0.

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