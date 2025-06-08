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«Тоттенхэм» продлил контракт с 32-летним Беном Дэвисом

«Тоттенхэм» продлил контракт с 32-летним Беном Дэвисом
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Английский «Тоттенхэм» официально объявил о продлении контракта с 32-летним игроком сборной Уэльса Беном Дэвисом.

«Мы рады сообщить, что воспользовались опцией на продление контракта Бена Дэвиса, который теперь будет действовать до лета 2026 года.

Бен перешёл к нам из «Суонси Сити» летом 2014 года и с тех пор является нашим постоянным и надёжным игроком. На данный момент он провёл 358 матчей во всех соревнованиях, сравнявшись с великим Дарреном Андертоном, и стал одним из 29 игроков в истории, сыгравших за нас 350 и более матчей. За его плечами 73 игры в еврокубках, и он всего на три очка отстаёт от рекорда по количеству выступлений в Европе за всю нашу историю. За 11 лет работы в команде Бен забил девять голов и 13 раз выводил команду на поле в качестве капитана», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

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