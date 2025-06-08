Де Йонг: мне не нужно называть Ямаля фаворитом на «ЗМ», чтобы вернуться в «Барселону»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг, находясь в расположении сборной Нидерландов, прокомментировал слова одноклубника Ламина Ямаля о «Золотом мяче».
– Ваш одноклубник Ламин Ямаль заявил о желании решить вопрос о будущем победителе «Золотого мяча» в матче сборной Испании с Францией, теперь вопрос решён?
– Нет, нельзя определить победителя «Золотого мяча», основываясь на одном матче. Это зависит от всего сезона.
– Кто является вашим фаворитом?
– Это зависит не от меня.
– Если вы хотите вернуться в «Барселону», то должны назвать фаворитом Ламина Ямаля!
– Нет, это так не работает (улыбается). Но он претендент, — приводит слова де Йонга The Touchline в соцсети Х (ранее Twitter).
Флик подтягивает шорты Ямалю на тренировке «Барселоны»: