Эдуард Малофеев: важно, что в такое трудное время сборную России возглавляет россиянин

Бывший тренер сборных СССР и Беларуси Эдуард Малофеев высказался о главном тренере сборной России Валерии Карпине. Напомним, 10 июня состоится товарищеский матч между национальными командами Беларуси и России.

«Я доволен, что российскую сборную тренирует знающий парень, искренне любящий футбол. Валера разбирается в футболе. В некоторых ситуациях я могу с ним поспорить, но не буду о них говорить. В целом он молодец, решения принимает правильные. Единственное, розыгрыши от ворот у него слишком часто. Желательно территорию проходить быстрее. А сегодня в футболе часто бывает так: разыгрывают квадраты от своих ворот, доходят до чужих ворот и поворачивают назад. Меня такое не устраивает. У меня футболисты спрашивали: «Эдуард Васильевич, а можно играть назад?» Я отвечал им: «Можно. Но не нужно». Я за острокомбинационный футбол. Мы же играем для болельщика.

Для меня важно, что в такое трудное время российскую сборную возглавляет россиянин. Не надо нам заграничных — нужны свои ребята, такие как Валера. Даже если не всё получается, нужно доверять», — сказал Малофеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.