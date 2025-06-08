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Решение об отъезде Сафонова из сборной России ещё не принято

Решение об отъезде Сафонова из сборной России ещё не принято
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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов сообщил, что окончательное решение об отъезде голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова из расположения национальной команды перед игрой со сборной Беларуси будет принято в воскресенье, 8 июня.

Сафонов защищал ворота сборной России в матче с командой Нигерии (1:1) в среду, 6 июня. Единственный мяч нигерийцы забили после ошибки российского голкипера. 10 июня сборная России сыграет с Беларусью в Минске.

«С утра уже точно решим, покинет ли Сафонов расположение сборной России, посоветовавшись с тренерским штабом. Если благоприятно сложится ситуация во время матча в Минске, постараемся дать возможность сыграть сразу двум вратарям», — приводит слова Кафанова «РИА Новости Спорт».

14 июня в США стартует клубный чемпионат мира, участие в котором примет «ПСЖ» Сафонова.

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