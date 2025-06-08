Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Решение об отъезде Сафонова из сборной России ещё не принято

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов сообщил, что окончательное решение об отъезде голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова из расположения национальной команды перед игрой со сборной Беларуси будет принято в воскресенье, 8 июня.

Сафонов защищал ворота сборной России в матче с командой Нигерии (1:1) в среду, 6 июня. Единственный мяч нигерийцы забили после ошибки российского голкипера. 10 июня сборная России сыграет с Беларусью в Минске.

«С утра уже точно решим, покинет ли Сафонов расположение сборной России, посоветовавшись с тренерским штабом. Если благоприятно сложится ситуация во время матча в Минске, постараемся дать возможность сыграть сразу двум вратарям», — приводит слова Кафанова «РИА Новости Спорт».

14 июня в США стартует клубный чемпионат мира, участие в котором примет «ПСЖ» Сафонова.