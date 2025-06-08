Бывший тренер сборной СССР Малофеев: прекрасно, что команды России и Беларуси побеждают

Бывший тренер сборной СССР Эдуард Малофеев поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча между сборными Беларуси и России. Встреча состоится 10 июня.

«Каждый болельщик выискивает свои красоты в футболе, но большинству зрителей в игре нравятся пыл и страсть. Если тренеры настроят своих футболистов на такой лад, будет прекрасно. И в то же время меру надо знать. Удары сзади по ногам надо исключить. Вот какого футбола я жду. Когда сам настраивал ребят на игры, всегда этого требовал. Ни в коем случае не уступать, но вместе с тем соблюдать дисциплину, не провоцировать зрителей, не допускать скандалов. Провокаторами на футбольном поле быть запрещено. Многие тренеры кричат: «Жёстче!» А я это слово выбросил из своего обихода. Это не божественное слово. Я говорил: «Плотнее».

А то, что и наша, и российская сборные сейчас выигрывают — это прекрасно. Именно сегодня это очень важно. Это духовная пища. Мы же люди духовные. Когда любимая команда выигрывает, и производительность труда повышается, и всё остальное. Сейчас наша команда побеждает, и слава богу. И нам немного свежего воздуха в лёгкие попадает. Но мы обязаны ещё лучше играть. У нас есть порох в пороховницах», — сказал Малофеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.