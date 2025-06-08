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Один из лидеров «Манчестер Сити» может перейти в «Аль-Хиляль» — Footmercato

Один из лидеров «Манчестер Сити» может перейти в «Аль-Хиляль» — Footmercato
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«Аль-Хиляль» сделал предложение 30-летнему полузащитнику «Манчестер Сити» Бернарду Силве. Об этом сообщает Footmercato.

По информации источника, саудовский клуб уже несколько месяцев наблюдает за португальским футболистом. Подчёркивается, что «горожане» могут отпустить 30-летнего хавбека, поскольку главный тренер команды Хосеп Гвардиола хочет провести обновление состава.

Силва выступает в составе «Манчестер Сити» с лета 2017 года. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Бернарду с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 38 млн.

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