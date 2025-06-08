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Эдуард Малофеев: пока я дышу, буду добиваться встречи с батькой Лукашенко

Эдуард Малофеев: пока я дышу, буду добиваться встречи с батькой Лукашенко
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Бывший тренер сборных СССР и Беларуси Эдуард Малофеев высказался о текущей ситуации с футболом в стране.

«У нас с футболом всё не слишком просто. Наш президент сам играл в футбол, разбирается в игре и требует повышения качества футбола в Беларуси. Самое главное, что у нас молодые ребятки всегда очень неплохие. Я вспоминаю, как мы стали чемпионами СССР в 1982 году. Радость для республики была большая. Но ещё большая радость для меня как для тренера заключалась в том, что мы выиграли своими воспитанниками! Кроме Юры Курненина и Пудышева, остальные были все белорусы, выращенные нами. Вот в чём гордость моя была. Ребята у нас не слишком избалованные — зато более дисциплинированные. С такими и тренеру легче работать. Главное — заложить в них духовно-нравственную основу. Они с первых шагов в футболе должны чётко понимать, для кого они играют. Для самых любимых болельщиков. Их надо любить! Тогда стыдно будет выходить на поле и играть плохо.

Нам бы модернизировать ещё своё футбольное хозяйство — и семимильными шагами пойдём вперёд. Пока я дышу, буду добиваться встречи с батькой Лукашенко. У меня много идей, как сделать футбол лучше — в институтах физкультуры, академиях, федерации. Если у людей, которые отвечают за футбол, что-то не получается, пусть идут к Малофееву. Пока не идут, всё на месте стоит. Да, мне уже 84-й год, но разума Господь ещё не лишил», — сказал Малофеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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