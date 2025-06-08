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«Зенит» готов заплатить € 25+5 млн за защитника «Фламенго» Уэсли — журналист Нету

«Зенит» готов заплатить € 25+5 млн за защитника «Фламенго» Уэсли — журналист Нету
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«Зенит» готовит предложение «Фламенго» по 21-летнему правому защитнику Уэсли Франсе. Об этом сообщает журналист Жулио Мигель Нету в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, предложение сине-бело-голубых составит € 25 млн в качестве фиксированной суммы, с учётом бонусов сумма может вырасти до € 30 млн. При этом для самого игрока планируется пятилетний контракт с заработной платой, в два раза превышающей его оклад во «Фламенго». Красно-чёрные дали понять, что не намерены обсуждать возможный переход Уэсли до клубного чемпионата мира, стартующего 15 июня.

Минувшей зимой СМИ также писали об интересе санкт-петербургского клуба к Уэсли.

Защитник выступает в составе «Фламенго» с января 2023 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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