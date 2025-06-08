Руководство «Арены Химки» подало иск на «Химки» с требованием выплатить более 17 млн долга

Автономное учреждение «Арена Химки» через суд требует взыскать с футбольного клуба «Химки» более 17 млн рублей, сообщается в картотеке арбитражных дел.

Заявление зарегистрировано 4 июня, сумма исковых требований — 17 783 884 рубля. Также в суд обратилась компания ООО «ЕЛМА‑ФАРМ», которая требует от «Химок» 2 359 282 руб.

Ранее подмосковные «Химки» уведомили арбитражный суд о намерении подать заявление о признании клуба банкротом. ««Химки» заняли 12-е место по итогам минувшего сезона РПЛ, но на прошлой неделе клубу отказали в выдаче лицензии для участия в высшем дивизионе чемпионата России. Поданная клубом апелляция была отклонена.