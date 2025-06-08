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«Челси» предложил £ 30 млн за Байно-Гиттенса, «Боруссия» Д просит £ 42 млн — Джейкобс

«Челси» предложил £ 30 млн за Байно-Гиттенса, «Боруссия» Д просит £ 42 млн — Джейкобс
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Дортмундская «Боруссия» отклонила предложение «Челси» в размере £ 30 млн (€ 35,7 млн) за переход 20-летнего крайнего нападающего Джейми Байно-Гиттенса. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, немецкий клуб просит около £ 42 млн (€ 49,9 млн) за трансфер английского футболиста. При этом между клубами продолжаются переговоры, которые идут позитивно. «Синие» готовы подождать и не покупать Байно-Гиттенса до начала клубного чемпионата мира (15 июня).

В минувшем сезоне нападающий принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение англичанина с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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