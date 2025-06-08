Ван Гал заявил, что не считает «Манчестер Юнайтед» футбольным клубом

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гал заявил, что считает клуб больше не футбольным, а коммерческим.

В минувшем сезоне «Манчестер Юнайтед» под руководством Рубена Аморима занял 15-е место в таблице чемпионата Англии, а также дошёл до финала Лиги Европы, где минимально уступил «Тоттенхэму».

«Это по-прежнему коммерческий клуб, а не футбольный. Я уже говорил это раньше. Всегда сложно, когда тренер не решает, какие игроки придут в команду.

Я думаю, так и должно быть, когда тренер подбирает игроков, потому что тогда вы можете уволить его, если под его руководством команда не показывает результатов. Но когда другие люди покупают футболистов, тогда у вас возникает проблема: вам нужны знания и понимания тренера, так как тренировать этих игроков будет он. Например, Арне Слот — это тот человек, который говорит своему техническому менеджеру в «Ливерпуле», что он должен купить этого игрока, — обратите на это внимание», — приводит слова ван Гала Sky Sports.