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«Реал» в шаге от подписания 16-летнего таланта из «Аякса» — AS

«Реал» в шаге от подписания 16-летнего таланта из «Аякса» — AS
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Мадридский «Реал» близок к подписанию 16-летнего центрального полузащитника Абделла Уазана из молодёжной системы «Аякса». Об этом сообщает AS.

По информации источника, марокканскому футболисту было трижды предложено продлить контракт с нидерландским клубом, однако он отказался ради перехода в стан «сливочных». Подчёркивается, что 30 июня Уазан станет свободным агентом, поэтому может присоединиться к испанскому гранду бесплатно.

Уазан находится в системе «Аякса» с 2016 года. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и одной результативной передачей.

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