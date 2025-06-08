Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Португалия — Испания. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок ЖФК «Зенит» Куропаткина высказалась о месте проведения матча за Суперкубок

Игрок ЖФК «Зенит» Куропаткина высказалась о месте проведения матча за Суперкубок
Комментарии

Защитница санкт-петербургского «Зенита» Вероника Куропаткина высказалась о том, что матч за Суперкубок среди женских команд пройдёт в Екатеринбурге. Сине-бело-голубые сыграют за трофей с «Локомотивом». Встреча пройдёт сегодня, 8 июня, и начнётся в 15:00 мск.

Winline Суперкубок России (ж) 2025 . Финал
08 июня 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Локомотив (ж)
Москва
Не начался
Зенит (ж)
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я не то чтобы не играла в Екатеринбурге – вообще там ни разу не была! Посмотрю хотя бы из окошка автобуса, что интересного в городе. Удивилась выбору места. Думаю, он обусловлен популяризацией женского футбола по всей стране. Помню, что в Екатеринбурге есть женская команда, которая играла в Кубке России. Здорово, что проводим статусные матчи в разных городах, это точно привлечёт новых болельщиков», — приводит слова Куропаткиной официальный сайт РФС.

Материалы по теме
Экс-футболистка «Локо» Куропаткина: есть ощущение, что я всегда играла только в «Зените»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android