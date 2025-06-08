Игрок ЖФК «Зенит» Куропаткина высказалась о месте проведения матча за Суперкубок

Защитница санкт-петербургского «Зенита» Вероника Куропаткина высказалась о том, что матч за Суперкубок среди женских команд пройдёт в Екатеринбурге. Сине-бело-голубые сыграют за трофей с «Локомотивом». Встреча пройдёт сегодня, 8 июня, и начнётся в 15:00 мск.

«Я не то чтобы не играла в Екатеринбурге – вообще там ни разу не была! Посмотрю хотя бы из окошка автобуса, что интересного в городе. Удивилась выбору места. Думаю, он обусловлен популяризацией женского футбола по всей стране. Помню, что в Екатеринбурге есть женская команда, которая играла в Кубке России. Здорово, что проводим статусные матчи в разных городах, это точно привлечёт новых болельщиков», — приводит слова Куропаткиной официальный сайт РФС.