Игрок ЖФК «Зенит» Куропаткина высказалась о месте проведения матча за Суперкубок
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Защитница санкт-петербургского «Зенита» Вероника Куропаткина высказалась о том, что матч за Суперкубок среди женских команд пройдёт в Екатеринбурге. Сине-бело-голубые сыграют за трофей с «Локомотивом». Встреча пройдёт сегодня, 8 июня, и начнётся в 15:00 мск.
Winline Суперкубок России (ж) 2025 . Финал
08 июня 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Локомотив (ж)
Москва
Не начался
Зенит (ж)
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Я не то чтобы не играла в Екатеринбурге – вообще там ни разу не была! Посмотрю хотя бы из окошка автобуса, что интересного в городе. Удивилась выбору места. Думаю, он обусловлен популяризацией женского футбола по всей стране. Помню, что в Екатеринбурге есть женская команда, которая играла в Кубке России. Здорово, что проводим статусные матчи в разных городах, это точно привлечёт новых болельщиков», — приводит слова Куропаткиной официальный сайт РФС.
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