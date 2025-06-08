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В «Ленинградце» заявили о готовности клуба заменить «Черноморец» в Первой лиге

В «Ленинградце» заявили о готовности клуба заменить «Черноморец» в Первой лиге
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Генеральный директор «Ленинградца» Игорь Левит заявил, что клуб готов заменить испытывающий финансовые проблемы «Черноморец» в Первой лиге.

«Ленинградец» сейчас выступает во Второй лиге.

«Мы ставили задачу — повышение в классе. К сожалению, сезон сложился совсем не так, как мы хотели. По финансовым и инфраструктурным возможным нет никаких проблем, ведь мы ещё в прошлом году играли в Первой лиге. Клуб готов к повышению. Но если это произойдёт не по спортивному принципу, то для меня — без удовольствия. Если мы попадём в это число команд, отказываться не будем. Но и загадывать тоже не хотим. Хотелось бы, чтобы проблемы «Черноморца» решились, — это хороший клуб», — сказал Левит в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ранее инвестор «Черноморца» Сергей Шишкарёв объявил об уходе из клуба. Экс-председатель наблюдательного совета «Черноморца» обвинил руководство команды и городских чиновников в некомпетентности. «Черноморец» занял третье место в турнирной таблице Первой лиги с 64 очками в 34 матчах, но не был допущен до участия в переходных матчах из-за несоответствия стадиона требованиям Российской Премьер-Лиги.

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