Капитан сборной Англии Гарри Кейн оценил игру Нони Мадуэке в матче с Андоррой

Форвард и капитан сборной Англии Гарри Кейн оценил игру вингера Нони Мадуэке в матче 3-го тура отборочного турнира чемпионата мира — 2026 с Андоррой (1:0). Мадуэке стал автором результативной передачи на Кейна в единственном голе в матче.

«Я думаю, что он был постоянной угрозой сегодня, очевидно, он также записал на свой счёт голевую передачу. Нам нужно больше таких футболистов. У нас есть потрясающие игроки, но нам нужны игроки, которые не боятся обыгрывать один в один. Если они теряют мяч, то мы снова его заберём и снова выйдем в атаку. Он играл очень хорошо», — приводит слова Кейна официальный сайт сборной Англии.