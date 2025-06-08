Капитан сборной Англии Гарри Кейн оценил игру Нони Мадуэке в матче с Андоррой
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Форвард и капитан сборной Англии Гарри Кейн оценил игру вингера Нони Мадуэке в матче 3-го тура отборочного турнира чемпионата мира — 2026 с Андоррой (1:0). Мадуэке стал автором результативной передачи на Кейна в единственном голе в матче.
ЧМ-2026 — Европа . Группа K. 3-й тур
07 июня 2025, суббота. 19:00 МСК
Андорра
Окончен
0 : 1
Англия
0:1 Кейн – 50'
«Я думаю, что он был постоянной угрозой сегодня, очевидно, он также записал на свой счёт голевую передачу. Нам нужно больше таких футболистов. У нас есть потрясающие игроки, но нам нужны игроки, которые не боятся обыгрывать один в один. Если они теряют мяч, то мы снова его заберём и снова выйдем в атаку. Он играл очень хорошо», — приводит слова Кейна официальный сайт сборной Англии.
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