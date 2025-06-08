Стала известна команда из Южной Америки, приглашавшая Роналду сыграть на клубном ЧМ

Аргентинский «Ривер Плейт» приглашал нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду сыграть в его составе на клубном чемпионате мира, который стартует 14 июня. Об этом сообщает Ole.
По информации источника, с португальским футболистом контактировал главный тренер красно-белых Марсело Гальярдо, однако 40-летний форвард ответил отказом на данное приглашение.
Ране СМИ сообщали, что «Аль-Наср» может отдать Роналду в аренду на лето, чтобы у него была возможность принять участие в указанном турнире.
На клубном чемпионате мира «Ривер Плейт» встретится в одной группе с «Урава Ред Даймондс», «Монтерреем» и «Интером». Финал соревнования состоится 13 июля.
На базе «Реала» вывесили плакат с просьбой вернуть Роналду: