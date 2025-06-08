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Стала известна команда из Южной Америки, приглашавшая Роналду сыграть на клубном ЧМ

Стала известна команда из Южной Америки, приглашавшая Роналду сыграть на клубном ЧМ
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Аргентинский «Ривер Плейт» приглашал нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду сыграть в его составе на клубном чемпионате мира, который стартует 14 июня. Об этом сообщает Ole.

По информации источника, с португальским футболистом контактировал главный тренер красно-белых Марсело Гальярдо, однако 40-летний форвард ответил отказом на данное приглашение.

Ране СМИ сообщали, что «Аль-Наср» может отдать Роналду в аренду на лето, чтобы у него была возможность принять участие в указанном турнире.

На клубном чемпионате мира «Ривер Плейт» встретится в одной группе с «Урава Ред Даймондс», «Монтерреем» и «Интером». Финал соревнования состоится 13 июля.

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