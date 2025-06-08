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Агент Лички ответил, готов ли тренер возглавить ЦСКА после ухода Николича

Агент Лички ответил, готов ли тренер возглавить ЦСКА после ухода Николича
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Анатолий Николаев, представляющий интересы чешского тренера Марцела Лички, ответил на вопрос о том, готов ли специалист возглавить ЦСКА после вероятного ухода Марко Николича. Ранее Личка работал в «Оренбурге» и московском «Динамо».

— Готов ли Марцел Личка возглавить ЦСКА, если поступит предложение?
— Думаю, это лучше спросить у него. Пока Марцел отдыхает, он никуда не спешит. Нет такого, что надо как можно быстрее найти команду. Но приоритет — европейские чемпионаты, хотя и работу в России он не исключает, — сказал Николаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, впервые о возможном уходе Николича из ЦСКА «Чемпионату» стало известно поздно вечером 6 июня. До сих пор представители московского клуба никак не отреагировали на данную информацию.

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