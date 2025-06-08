Дембеле рассказал, как Доннарумма необычно мотивировал игроков «ПСЖ» перед финалом ЛЧ

Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле рассказал, что вратарь Джанлуиджи Доннарумма раздал футболистам и персоналу команды письма перед финалом Лиги чемпионов с «Интером».

В финале Лиги чемпионов 31 мая «ПСЖ» разгромил «Интер» со счётом 5:0. В составе парижан победителем турнира также стал россиянин Матвей Сафонов.

«Перед матчем в автобусе Джанлуиджи Доннарумма раздал всем игрокам и персоналу команды письма. Он написал небольшое сообщение поддержки, в котором говорилось, что то, что мы сделали в этом сезоне, исключительно. И это было мощно, он написал это на французском, английском и португальском языках для всех. Мы и так были мотивированы, но после этого стали ещё более мотивированными. Это был очень приятный жест с его стороны.

Мы думаем только о команде, прежде чем думать о себе. И именно благодаря этому «Пари Сен-Жермен» выиграл Лигу чемпионов», — приводит слова Дембеле L'Equipe.