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22:00 Мск
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Дембеле рассказал, как Доннарумма необычно мотивировал игроков «ПСЖ» перед финалом ЛЧ

Дембеле рассказал, как Доннарумма необычно мотивировал игроков «ПСЖ» перед финалом ЛЧ
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Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле рассказал, что вратарь Джанлуиджи Доннарумма раздал футболистам и персоналу команды письма перед финалом Лиги чемпионов с «Интером».

В финале Лиги чемпионов 31 мая «ПСЖ» разгромил «Интер» со счётом 5:0. В составе парижан победителем турнира также стал россиянин Матвей Сафонов.

«Перед матчем в автобусе Джанлуиджи Доннарумма раздал всем игрокам и персоналу команды письма. Он написал небольшое сообщение поддержки, в котором говорилось, что то, что мы сделали в этом сезоне, исключительно. И это было мощно, он написал это на французском, английском и португальском языках для всех. Мы и так были мотивированы, но после этого стали ещё более мотивированными. Это был очень приятный жест с его стороны.

Мы думаем только о команде, прежде чем думать о себе. И именно благодаря этому «Пари Сен-Жермен» выиграл Лигу чемпионов», — приводит слова Дембеле L'Equipe.

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