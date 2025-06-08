Видео: Мбаппе поспорил с журналистом, задавшим вопрос про сезон «Реала» без трофеев

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе во время пресс-конференции сборной Франции вступил в спор с журналистом, задавшим вопрос о минувшем сезоне «сливочных» без трофеев.
– Сезон без трофеев?
– Без командных трофеев.
– Вы уверены?
– Почти. Вы не выиграли чемпионат.
– Что такое бестрофейный сезон? Вы смотрели матчи? Это не вопрос. Мы выиграли два титула. Если бы вы сказали «больших титулов», я бы тогда ничего не говорил. Это важные слова, — ответил Мбаппе.
В минувшем сезоне французский нападающий выиграл в составе «Реала» Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок. В Ла Лиге «сливочные» заняли второе место. «Королевский клуб» дошёл до финала Кубка Испании и четвертьфинала Лиги чемпионов.
Мбаппе посмеялся над Тюрамом при чествовании победителей ЛЧ: