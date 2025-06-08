Тьерри Анри высказался о 17-летнем Мастантуоно, которого связывают с переходом в «Реал»

Легендарный французский экс-нападающий Тьерри Анри высказался о 17-летнем атакующем полузащитнике «Ривер Плейт» Франко Мастантуоно. Ранее сообщалось, что футболист в ближайшее время станет игроком «Реала».

«В футболе меня всегда поражает одна вещь: ты думаешь, что никто не может быть лучше Криштиану Роналду, Месси, Зидана, Роналдо, Пеле, Марадоны… А потом появляется Ламин Ямаль. Сейчас в Аргентине есть игрок Франко Мастантуоно, который выигрывает важнейшие матчи с помощью голов со штрафных ударов», — приводит слова Анри Madrid Universal.

Мастантуоно находится в клубе «Ривер Плейт» с 2019 года, а за основную команду он начал выступать с начала 2024 года. За этот период игрок провёл 61 матч, забил 10 голов и сделал семь передач. Контракт футболиста с клубом из Буэнос-Айреса действует до 31 декабря 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в € 30 млн. Кроме того, юный хавбек установил рекорд сборной Аргентины в официальных матчах, став самым молодым когда-либо дебютировавшим футболистом.