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Нападающий ЦСКА получил вызов в сборную Беларуси на матч с Россией

Нападающий ЦСКА получил вызов в сборную Беларуси на матч с Россией
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Нападающий ЦСКА Артём Шуманский получил приглашение в сборную Беларуси на товарищеский матч с национальной командой России, сообщается на сайте Белорусской федерации футбола.

Встреча состоится 10 июня в Минске на новом Национальном футбольном стадионе. Игра начнётся в 20:00 мск.

«20-летний форвард ЦСКА вызван в сборную Беларуси вместо получившего травму Евгения Шикавки. Главный тренер Карлос Алос рассчитывает на помощь футболиста в ближайшем товарищеском матче со сборной России», — говорится в сообщении федерации.

Последний матч между сборными России и Беларуси, который состоялся год назад, завершился разгромной победой россиян со счётом 4:0. Ранее российская национальная команда сыграла вничью с Нигерией в товарищеском матче — 1:1.

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