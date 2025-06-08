Мбаппе отреагировал на слухи о наличии напряжённости в сборной Франции

Нападающий и капитан сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал информацию о наличии напряжённости в раздевалке национальной команды. Ранее СМИ сообщали, что остальные футболисты «трёхцветных» недовольны игрой капитана и его отношением к делу.

«Я никогда не чувствовал напряжения, ведь мы все примерно одного возраста. Раньше в команде всегда были возрастные и очень молодые футболисты. Сейчас сюда приезжают молодые, но мы примерно одного возраста, поэтому нам гораздо легче понимать друг друга. Здорово, что мы ладим друг с другом, однако нам необходимо проявить себя на поле», — приводит слова Мбаппе Telefoot.

Сегодня, 8 июня, сборная Франции встретится с Германией в матче за третье место Лиги наций.

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