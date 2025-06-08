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Лечи Садулаев признан лучшим игроком «Ахмата» в сезоне-2024/2025

Лечи Садулаев признан лучшим игроком «Ахмата» в сезоне-2024/2025
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Полузащитник «Ахмата» Лечи Садулаев признан лучшим футболистом команды в минувшем сезоне по версии болельщиков, сообщается в телеграм-канале грозненского клуба.

В течение минувшего розыгрыша чемпионата и Кубка России 25-летний Садулаев становился лучшим игроком месяца по итогам голосования болельщиков пять раз (в октябре, ноябре-декабре, марте, апреле и мае). Ещё по одному разу эту награду выигрывали вратарь Гиорги Шелия (июль) и форвард Максим Самородов (сентябрь).

В прошлом сезоне Садулаев провёл 35 матчей, забил три мяча и отдал четыре голевые передачи.

«Ахмат» сохранил прописку в РПЛ, обыграв «Урал» по сумме двух переходных матчей.

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