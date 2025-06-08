Капитан сборной Англии Кейн высказался о предстоящем матче с Сенегалом

Форвард и капитан сборной Англии Гарри Кейн высказался о предстоящем товарищеском матче с национальной командой Сенегала после минимальной победы в матче 3-го тура отборочного турнира чемпионата мира — 2026 с Андоррой (1:0).

«Во вторник у нас товарищеский матч, где мы сможем снова поучиться у соперника, с которым нам, возможно, придётся столкнуться в следующем году.

Это всё, что мы можем сделать, но мы благодарим болельщиков, они были великолепны, и, хотя они были рассредоточены по стадиону, они заставили услышать свой шум. Мы разочарованы тем, что не смогли забить им ещё несколько голов, но рады, что одержали победу», — приводит слова Кейна официальный сайт сборной Англии.

Встреча с Сенегалом состоится 10 июня. Игра пройдёт в английском Ноттингеме.