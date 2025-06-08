«Локомотив» — «Зенит»: стартовые составы команд на финал женского Суперкубка России

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Московский «Локомотив» и петербургский «Зенит» назвали стартовые составы на матч за Суперкубок России среди женских команд.

Финальная встреча пройдёт в Екатеринбурге и начнётся в 15:00 мск.

Стартовый состав ЖФК «Локомотив»: Татьяна Щербак (вратарь), Владислава Буткевич, Анна Козюпа, Алсу Абдуллина, Кристина Машкова (капитан), Александра Лазаревич, Яна Шеина, Полина Юкляева, Анастасия Линник, Елена Чубрило, Ола Буваро.

Стартовый состав ЖФК «Зенит»: Наталья Воскобович (вратарь), Нигяр Мирзалиева, Вера Симановская, Ксения Цыбутович (капитан), Вероника Куропаткина, Алёна Андреева, Габриэла Гживиньска, Екатерина Пантюхина, Присцила Шиншилла, Анастасия Поздеева, Жозеф Кики Маселюс.

«Локомотив» — действующий обладатель Кубка России по футболу среди женских команд, «Зенит» — действующий чемпион России. Московская команда становилась обладателем Суперкубка дважды — в 2021 и 2022 годах, сине-бело-голубые выигрывали трофей единственный раз, в 2023 году.