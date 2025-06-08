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Максим Боков: уход Николича не меняет задач — ЦСКА будет бороться за чемпионство

Максим Боков: уход Николича не меняет задач — ЦСКА будет бороться за чемпионство
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Бывший игрок ЦСКА Максим Боков отреагировал на возможный уход сербского специалиста Марко Николича с поста главного тренера армейцев для работы в греческом АЕКе.

«Признаюсь, уход Николича стал для меня неожиданностью. Но, как известно, незаменимых людей нет. Безусловно, это создаст определенные трудности, ведь команда только начала выстраивать свою игру, находить свой ритм. Теперь многое придется менять. Но ничего катастрофического в этом нет. ЦСКА уже оказывался в подобных ситуациях. Будем прорываться вперёд, преодолевая трудности. Независимо от перестановки в тренерском штабе перед ЦСКА всегда ставятся максимальные задачи. Поэтому, несмотря ни на что, задача остаётся прежней – борьба за чемпионство»,— сказал Максим Боков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Баевичем.

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